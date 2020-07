Hurra, nun sind Ferien

„Du bist viel mehr als das, was im Zeugnis steht“, sagte Klassenlehrerin Maike Schoolmann bei der Zeugnis-Vergabe am Mittwoch an der Paul-Sillus-Schule Jever. Weniger gute Noten seien kein Weltuntergang, schließlich hätten ihre Schülerinnen und Schüler trotz Corona das Schuljahr super gemeistert. Nun freuen sich die Mädchen und Jungen erst einmal auf die Sommerferien.BILD: