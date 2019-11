Ihr Ziel: Den Swing in die Zuhörerbeine treiben

Sie kommen aus Aurich, Esens, Holtgast, Oldenburg, Stedesdorf, Wittmund und Jever und nennen sich „Ain’t we sweet“: Wer vermutet hinter diesem Namen schon Oldtime-Jazz, Swingstandards, Funk, Latin und Ausflüge zu den „Blues Brothers“ oder „Chicago“? Dabei gehen die Musiker mit dem Material recht frei und unverfroren um – die Band besteht aus Gerd Menzel (Trompete), Eberhard Nolopp (Saxofon), Uwe (Ewu) Dieckmann (Saxofon, Klarinette), Ode Stromann (Klavier), Dirk Matulla (Gitarre), Hartmut Hornburg (Bass), Bernd Mingers (Schlagzeug) und Sheila Heyartz (vocal). Ihr Ziel: dem Publikum den Swing in die Beine zu treiben. Am Sonntag, 8. Dezember, tun sie genau das im Lokschuppen Jever. Das Konzert beginnt um 11 Uhr. Karten gibt es für 15 Euro in der Buchhandlung am Kirchplatz und in der Tourist-Info.BILD: