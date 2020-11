Im Ruhestand

Almuth Thomßen, Schuldnerberaterin beim Landkreis Friesland, ist in den Ruhestand gegangen: Nach ihrem Studium zur Diplom-Oecotrophologin hatte sie zunächst in der Lebensmittelbranche und als Lektorin in einem Verlag in Hamburg gearbeitet, danach war sie in der Verbraucher-Zentrale Nordrhein-Westfalen tätig. Am 1. Oktober 1994 wurde sie beim Landkreis Friesland Schuldnerberaterin. Almuth Thomßen gehörte 16 Jahre dem Personalrat an, 10 Jahre als stellvertretende Vorsitzende. 2019 konnte sie auf 25 Jahre im öffentlichen Dienst zurückblicken.

BILD:

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen