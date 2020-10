In sieben Tagen Garten neu angelegt

Der Einsatz hat sich gelohnt: Sieben Tage lang haben die fünf Diekmanns aus Sillenstede die Ärmel hochgekrempelt und gemeinsam mit den „Beet-Brüdern“ von Vox den riesigen Garten auf den Kopf gestellt. Es galt, viel Wiese und einen Teich in einen Garten zu verwandeln. Schon im Herbst 2018 hatten sich die Diekmanns beworben – im Juni 2020 war es dann so weit. Und mit dem Ergebnis sind alle glücklich: Ralf Dammasch (von links), Jule, Stefan, Tom, Max und Marion Diekmann mit Henrik Drüen mitten im Bau der neuen Terrasse vor dem Wohnhaus in Sillenstede.

