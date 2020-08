Je 700 Euro für den Volkstanz und Jugendliche

Insgesamt 1400 Euro waren beim diesjährigen Neujahrsempfang Jevers zusammengekommen, das Geld floss nun als Spende in die Volkstanz- und Trachtengruppe sowie die Stiftung zur Förderung der Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Beide erhalten jeweils 700 Euro. Am Donnerstag überreichte Bürgermeister Jan Edo Albers (Mitte) die Schecks an Hermann Peters (links, Volkstanzverein) und Andre Heeren (rechts, Stiftung).BILD: