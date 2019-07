Jever Natürlich werden die „Querstapler“ und die „Fire Fighter Ladies“ ihren Titel verteidigen: Wenn am Altstadtfest-Samstag, 10. August, um 14 Uhr, der Startschuss zum 2. Bierkisten-Querstapeln an der Prinzengraft in Jever fällt, sind die beiden Feuerwehr-Teams mit von der Partie.

Team-Meldungen Das Startgeld beträgt pro fünfköpfigem Team 25 Euro. Anmeldungen und Infos: Tel. 04461/91 89 901 oder E-Mail an bernd.a.feldmann@gmail. com

Auch sonst freut sich Organisator Bernd Feldmann über einige Meldungen zum Wettkampf – weitere Teams sind willkommen. Für alle, die mitstapeln wollen, gilt, Kollegen in Betrieb und Firma, Mitspieler im Verein, Mitschüler oder Freunde und Bekannte zum Mitstapeln zu animieren. Für die erfolgreichsten Teams gibt es Pokale.

Ein Gewinner steht schon vorab fest: der gemeinnützige Selbsthilfeverein „HerzkinderFriesland“ in Aurich, der sich um herzkranke Kinder und ihre Familien kümmert und sie auf vielfältige Weise unterstützt. Ermöglicht hat das die „Friesenenergie“: Jede für den Wettbewerb gewertete Bierkiste honoriert der Energieversorger mit einer Spende von einem Euro.

Im Verlauf der Siegerehrung überreicht Manfred Meinen im Namen der Friesenenergie den Spenden-Scheck an die „HerzkinderFriesland“.

Vom Brauhaus erhält Initiator Bernd Feldmann keine Unterstützung.