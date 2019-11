Jever Sie setzten sich für ihre Mitmenschen ein und stellen sich selbst zurück: Ehrenamtler. Oft leisten sie Großes im Verborgenen. „Es ist mehr als angemessen, dass wir diesen Menschen danken für ihr außerordentliches ehrenamtliches Engagement“, betont Jevers Bürgermeister Jan Edo Albers.

Zum ersten Mal hatte die Stadt eine Ehrenamtsgala zur Würdigung besonders engagierter Bürgerinnen und Bürger organisiert: Im Saal des Schützenhofs zeichnete Albers vor geladenen Gästen die Ehrenamtler mit Urkunde und Präsent aus, die sich über das Maß hinaus für das Gemeinwohl engagieren oder mit sportlicher Spitzenleistung Jever in Niedersachsen und darüber hinaus repräsentieren. Als Botschafter der Stadt bezeichnete der Bürgermeister Schlachtermeister Frank Munk, der mit seinem Zuchtkaninchen Sachsengold bei der Europaschau im dänischen Herning 2018 den Europameistertitel errang.

Mit dem Ehrenamtspreis wurden das Graftenteam Jever, Michael Falkenhof vom THW und ein Teil des Arbeitskreises Schlachtmühle ausgezeichnet. Erhard Bruns wurde für sein langjähriges und vielfältiges Engagement in Rettungsdiensten und Vereinen mit der Verdienstmedaille der Stadt Jever gewürdigt.

„Engagement ist in der Gesellschaft nicht hoch genug einzuschätzen – es dient als unentbehrlicher Pfeiler und Rückgrat und ist für unsere Gesellschaft unverzichtbar“, sagte Albers. Denn ohne das Ehrenamt könne das Gemeinwesen nicht existieren: „Es ist ein unerlässliches Element des gemeinschaftlichen Zusammenlebens“, so Albers.

Was motiviert Menschen, ihre Arbeitskraft ehrenamtlich in den Dienst der Allgemeinheit zu stellen? Aus jeder der drei mit dem Ehrenamtspreis ausgezeichneten Gruppen kamen unterschiedliche Antworten: Das Graftenteam arbeitet dafür, dass die Graften und Wallanlagen ein Schmuckstück sind und den Besuchern ein gepflegtes Bild bieten. Insbesondere die Wasservögel liegen ihnen am Herzen.

Michael Falkenhoff engagiert sich seit 2005 mit Leidenschaft und viel Zeitaufwand beim THW. „Ich würde den Weg immer wieder gehen“, so Falkenhoff, der oft mehrmals in der Woche seine Zeit im THW-Gebäude Am Hillernsen Hamm verbringt. Seine Helfertätigkeit führte ihn sogar zu überregionalen Einsätzen beim Hochwassereinsatz im Bundesgebiet.

Am Tisch der Arbeitsgemeinschaft Schlachtmühle berichteten die Geehrten von ihrer Arbeit zur Kultur- und Heimatpflege und dass sie so lange sie können weiterarbeiten, um die Schlachtmühle zu erhalten. Die Jeveraner Holger Krahe und Siegfried Wendel sowie die Wangerländer Siegfried Meyer und Bernhard Folkers sind seit 2011 nahezu jede Woche in der Mühle und auf dem Mühlengelände im Einsatz.

Für die Umrahmung des Abends sorgte zur Galaeröffnung der Spielmannszug Jever. Sopranistin Ursula Ruperti und Pianist Simon Kasper traten ebenfalls auf. Und viel Power steckte in den Auftritten der Power-Dance-Group des MTV Jever in neongrünen Shirts. Der Abend bewies, dass auch mit lokalen Künstlern ein Programm gestaltet werden kann, das mit viel Applaus bestätigt wurde.

Wer sich wunderte, warum das Graftenteam einen Luftballon mit dem Gesicht Lars’ Oltmanns darauf mitgebracht hatte: Oltmanns ist zurzeit in Urlaub – und so war er zumindest als Ballonkopf bei der Ehrenamtsgala dabei.