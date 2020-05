Jever-Azubis helfen Hopfen beim Wachsen

Den Landwirten fehlen in der Corona-Krise die Saisonarbeiter – besonders den Hopfenbauern. Sieben Jever-Azubis sind deshalb freiwillig im Einsatz in der bayerischen Hallertau. Sie wollen dabei mithelfen, dass ausreichend „grünes Gold“ für das Friesisch-Herbe wachsen kann. Im April und Mai müssen die Hopfenpflanzen in Handarbeit um die meterhohen Drähte gewickelt werden, damit sie daran nach oben klettern können – bis zu 20 Zentimeter pro Tag. Bleiben die Helfer dafür wegen Coronas aus, gibt es in diesem Jahr keine Hopfenernte. Und ohne Hopfen kein Bier. Tim, Ole, Max und Mirko sowie Sebastian, Mario und Fynn folgen dem Aufruf der Hopfenbauern: Für rund zwei Wochen sind die angehenden Brauer & Mälzer und Fachkräfte für Lebensmitteltechnik nun bei Familie Pfab in Wolnzach/Hallertau im Einsatz, um Kletterhilfe für den Hopfen zu leisten. Die Abstands- Regelungen bei der Arbeit in den Hopfengärten umzusetzen, ist kein Problem: Die Hopfenreihen haben einen Abstand von drei Metern. Die Hallertau, das Dreieck zwischen Ingolstadt, Freising und Kelheim ist mit 2400 Quadratkilometern das größte Hopfenanbaugebiet der Welt. 2019 wurden dort 42 000 Tonnen Hopfen geerntet. Das macht 86 Prozent der deutschen Ernte aus.BILD: