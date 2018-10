Jever Aus bislang ungeklärten Gründen geriet am Montagvormittag gegen 11.30 Uhr das Obergeschoss eines Einfamilienhauses in Jever in Brand, wie die Polizei mitteilt. Personen hielten sich zu diesem Zeitpunkt nicht im Haus an der Mendelssohnstraße auf.

Die Feuerwehr war mit sieben Einsatzfahrzeugen und der städtischen Drehleiter im Einsatz. Eine RTW-Besatzung und ein Notfallseelsorger betreuten die Eigentümer des Hauses.

Die Einfahrt zum dortigen Wohngebiet musste für die Zeit der Löscharbeiten gesperrt werden. Zur Brandursache und Schadenshöhe machte die Polizei keine Angaben. Die Ermittlungen dazu dauern an.