Aus der Einwohnerstatistik

Zum Stichtag 31. Oktober 2019 hatte Jever 14 575 Einwohner, hinzu kommen 324 Personen mit Nebenwohnsitz. Das macht 14 899 gemeldete Personen. 574 davon stammen aus dem Ausland – davon stammen 134 aus Mitgliedsstaaten der Europäischen Union.

2019 waren in Jever 1134 Hunde angemeldet – 168 Hunde wurden im Verlauf des Jahres an- und 133 Hunde abgemeldet. 24 Hunde sind steuerermäßigt oder befreit, weil es sich um Jagdhunde oder Hunde mit Spezialaufgaben – Blinden-/ Therapiehunde zum Beispiel – handelt. 71 356 Euro nimmt die Stadt Jever in diesem Jahr an Hundesteuer ein.