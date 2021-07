Jevers Bürger gefragt: Ideen sammeln für drei Spielplätze

Jever Wie sollen die Spielplätze künftig aussehen? Die Stadt Jever will auch bei der Umgestaltung der nächsten drei Spielplätze die Bürger beteiligen – vor allem natürlich die ganz jungen.

Gemäß Prioritätenliste zur Spielplatzplanung sollen in diesem Jahr die Spielplätze Brookmerlandring, Feldkamp und Grundschule Cleverns umgestaltet und aufwertet werden. Die Bürgerbeteiligung dazu findet am Mittwoch, 14. Juli, im Foyer des Dannhalm-Theaters statt – in drei Schritten: 18 Uhr, Spielplatz Brookmerlandring 19 Uhr, Spielplatz Feldkamp 20 Uhr, Spielplatz Grundschule Cleverns

Alle Interessierten sind dazu willkommen.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen