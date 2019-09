Jever Als etwas Besonders empfindet das Ehepaar Herta (geb. Harms) und Andreas (Anti) Iggena den 70. Hochzeitstag, denn „viele dürfen oder können das gar nicht erleben“, meinen sie. „Wir sind über Höhen und durch Täler gemeinsam gegangen und hatten stets das gemeinsame Ziel vor Augen – mit der Kraft und der Zuversicht aus dem Eheversprechen.“

Mit ihrer Gnadenhochzeit feiern sie die tiefsten und innigsten Werte – das Glück des Lebens und der Familie, formuliert es der ehemalige Jünger der „Schwarzen Kunst“. Als Schriftsetzer beim Brune-Mettcker-Verlag hat er viele Zeilen über Ehejubiläen gesetzt oder als Metteur Familienanzeigen, zu denen auch Hochzeitsanzeigen gehörten, zusammengestellt. Manchmal, so erinnert er sich, folgte nach einer großen Hochzeitsanzeige schon bald die Eheauflösung.

Vieles, was an Werten und Formen in der Gesellschaft verloren geht, pflegen die Iggenas. Und beide sind miteinander gewachsen: „Wir sind immer neugierig auf das Leben und sind den Menschen mit großer Herzlichkeit zugewandt“, sagt Herta Iggena. Und Andreas Iggena fügt hinzu: „Wir haben das Glück gepachtet“.

Kennengelernt hatten sie sich 1947 beim Tanzkurs im „Grünen Jäger“ an der Prinzengraft in Jever, wo heute das Ärztezentrum steht. Sie war 18 und er 19 Jahre alt, als sie sich am 3. September 1949 in der Wiefelser Kirche das Eheversprechen gaben. Dazu benötigten sie das Einverständnis ihrer Eltern. „Wir hatten das Glück, dass wir im Haus der Schwiegereltern ein Zimmer beziehen konnten“, erinnert Andreas Iggena an die Wohnungsnot und entbehrungsreiche Zeit nach dem Krieg – und die Geburt ihrer Tochter stand bevor. Es kam noch eine zweite Tochter und es gibt außerdem drei Enkel und auch schon drei Urenkel.

Dass Lesen und Reisen bilden – darauf verstehen sich die beiden und sind mit 88 und 89 Lebensjahren auch gesundheitlich gut gestellt. Nach 45 Jahren gaben sie 2005 das Campen auf. Jetzt ist die Pflege des 1200 Quadratmeter großen Grundstücks ihres Hauses am Philosophenweg ihr Hobby geworden und ihr Garten zeigt sich mit einer herbstlichen Blütenvielfalt als Geschenk zum Ehejubiläum.

