Mitmach-Aktion In Jever: Fröhliche Bilder gegen die Einsamkeit der Senioren

Bilder gegen die Einsamkeit – so funktioniert’s



• Kinder – und alle, die Spaß dran haben – kreieren etwas Schönes. Und vielleicht schreiben sie ja auch ein paar nette Grüße dazu.

• Ihre Werke können sie die Woche über in der Sammelkiste des NWZ-Jeverland-Boten (Am Kirchplatz 9, Jever) abgeben; die Sammelkiste steht Montag bis Freitag von 9.15 bis 17 Uhr im Vorraum – kontaktlose Abgabe ist also möglich.

• Am Freitag werden die gesammelten Werke von Heike Seemann-Grübnau und Serena Falkenhof abgeholt und an Senioren in der Stadt verteilt – und zwar sowohl an allein lebende Seniorinnen und Senioren als auch an die Bewohner der Pflegeheime.