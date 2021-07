Radfahrplan Jever: Per Rad den Radverkehr planen

Jever Was tut sich in Sachen Radverkehr in Jever? Dazu lädt die Stadt zur traditionellen Fahrradtour mit Bürgermeister Jan Edo Albers und Fahrradbeauftragtem Ingo Borgmann ein: Start ist am Samstag, 10. Juli, um 14 Uhr auf dem Kirchplatz – dann werden verschiedene Stationen angefahren und besprochen, wie sich Jever in Sachen „Radverkehr“ entwickelt.

Die Tour führt durch Jever nach Sandelermöns, dort ist gegen 15.15 Uhr eine Pause im De Boers-Gartencafé geplant. Bei Kaffee und Kuchen sollen Ideen gesammelt und Anregungen diskutiert werden. Zudem werden die nächsten Schritte des „Radfahrplans“ vorgestellt – zum Beispiel die geplanten Fahrradparkplätze in der Innenstadt. Von Sandelermöns aus geht es zurück zum Rathaus. Um ca. 16 Uhr ist die Tour zu Ende.

Die Stadt Jever bittet für die Planung um Anmeldung bis Donnerstag, 8. Juli, unter Tel. 04461/939 220 oder per Mail an krips@stadt-jever.de. Die Teilnehmerzahl ist auf 30 beschränkt.

