Jever „Das war eine tolle Zeit und ich habe schallend gelacht, als ich den Artikel wiederentdeckt habe“: Der Buten-Jeveraner war einer der Jugendlichen, die am 10. Januar 1979 das Rathaustor in Jever mit Schnee zugemauert hatten. Sein Name kam damals nicht heraus – und auch heute soll er nicht genannt werden.

„Dabei wusste halb Jever damals, wer sich diesen Scherz erlaubt hat“, sagt der heute 69-Jährige. Und in seiner Familie ist die Geschichte natürlich ebenfalls bekannt. „Leider leben heute nicht mehr so viele, die damals mitgemacht haben.“

Wegen der Schneekatastrophe war keine Schule und zur Arbeit bzw. in die Lehre musste auch keiner. „Wir Jungs trafen uns damals gern im ,Black Teddy‘ am Kirchplatz und haben einen getrunken – dann fingen wir auf dem Kirchplatz eine Schneeballschlacht an“, erinnert er sich. Und irgendwer sei dann auf die Idee gekommen, eine Schneewand vor die Rathaustreppe zu bauen. „Dann kam die Polizei und hat uns verscheucht – doch kaum war sie weg, haben wir die Rathaustür dann ganz dicht gemacht.“

Zur Belohnung habe der Pastor, der von der Pastorei natürlich alles gut sehen konnte und sich köstlich amüsierte, den Jungen dann einen Glühwein spendiert. „Wir haben die Schneewand dann noch mit Fähnchen und Girlanden verziert – es war ja kurz zuvor Püttbier und die Ratspütt war noch geschmückt. Das war ein tolles Bild“, sagt der Jeveraner.

Auch nachdem sie es mit dem Scherz in die Zeitung geschafft hatten, haben sich die Jungen nie erklärt.

Mit dem Satz „Wir bauen uns ein Jugendheim“ spielten die Jungen übrigens auf die unendliche Geschichte der Gründung des Jugendzentrums an: Damit Jevers Jugend einen Treffpunkt hat, hatte der Stadtrat ihr Ende 1978 den Pulverturm an der Terrasse zugewiesen – das lehnten die Jugendlichen, die schnell eine IG Jugendzentrum gründeten, genauso ab wie die Einquartierung in die Möhlmannsche Fabrik an der Kaakstraße.

Sogar einen Demonstrationsmarsch durch Jever organisierte die IG – als Reaktion darauf, dass die CDU im Rat die Jugend ins „Sport- und Freizeitzentrum“ packen wollte. Im Frühjahr 1979 stand dann fest: Die Stadt baut das bisherige Bahnhofshotel in ein Jugendzentrum um – ab 1980 hatte Jevers Jugend ihr „Jugendheim“.

