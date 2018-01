Jever Senioren stehen in Jever im Mittelpunkt – nicht nur bei der Arbeit des Seniorenbeirats, sondern auch beim monatlichen Frühstück. Für die Vorsitzenden Ingo Borgmann und Gisela Vahlenkamp war erfreulich, dass zum ersten Frühstück 2018 am Freitag mehr als 50 Jeveraner ab 60 ins Graftenhaus gekommen waren, die mit dem Bürgermeister aufs neue Jahr anstießen. Borgmann kündigte die Ausführungen von Bürgermeister Jan Edo Albers als Generalprobe für die Neujahrsansprache an.

Die Vortragsthemen zum Frühstück dieses Jahres sind maßgeschneidert auf die Wünsche der Senioren, sagte Borgmann. So geht es beim Februar-Frühstück um das „Berliner Testament“ als Möglichkeit, seinen Nachlass zu regeln. Im Mai liegt der Fokus darauf, Unfallopfern und Helfern Wege aufzuzeigen, im Notfall ohne Panik bewusst und zielgerichtet zu helfen. Der September-Vortrag wird vom Bestattungsinstitut Mattner gehalten – es geht um zeitgemäße, aber auch klassische Beisetzungen.

Der Bürgermeister lobte das Engagement des Seniorenbeirats als wertvoll: das spiegele sich auch in den 420 verkauften Seniorenpässen im vergangenen Jahr wider. Dies sei eine Steilvorlage für den 30. Seniorenpass in diesem Jahr, an dessen Programm Verwaltung und Seniorenbeirat arbeiten.

Das Graftenhaus habe sich mit dem Inklusionsprojekt „Jever für Alle“ als ein mit Leben gefüllter Mittelpunkt stabilisiert, meinte Albers. Dazu gehören auch die vielseitigen Aktionen des Seniorenbeirats gehören. Nach Ablauf des Förderprogramms von Aktion Mensch, die die Betreuung des Graftenhauses durch die Lebenshilfe finanziert, gelte es, weiterzumachen und einen Betreiber für ein Familienzentrum „für Alle“ zu finden, sagte Albers.

Albers kündigte für das geplante Baugebiet auf dem Sportplatz am Schützenhof generationsübergreifende Wohnformen für alle Menschen, ob jung oder alt, an. Die Spielleitplanung (die NWZ berichtete) für Spielplätze Frei- und Grünflächen bezeichnete Albers als eine Möglichkeit, die Plätze als Mehrgenerationenplätze zukunftsfähig zu optimieren. An den Planungstreffen hat sich der Seniorenbeirat intensiv und ideenreich beteiligt, lobte Albers.

