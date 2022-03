Aufbau einer Hilfsorganisation in Jever: Elena Hildebrand will ihre Landsleute unterstützen

Jever Elena Hildebrand, die seit beinahe 30 Jahren in Jever lebt, kann seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine kaum noch schlafen. Die Ukrainerin stammt aus Lemberg und hat Verwandte in der Heimat. Viele von ihnen leben mit ihren Kindern in Kiew oder in der Nähe der Hauptstadt; ihre Nichte wohnt mit ihrem Mann in Lemberg. „Wir schreiben fast täglich E-Mails“, berichtet Elena Hildebrand über den Kontakt zu ihrer Familie. „Mein Cousin in Kiew war schon sehr verzweifelt. Aber ich konnte ihn damit trösten, dass die ganze Welt hinter der Ukraine steht.“

Sorge um Familie

Dennoch tue ihr die Situation natürlich sehr weh, sagt die Ukrainerin: „Keiner hat den Angriff erwartet. Niemand konnte sich vorstellen, dass es tote Zivilisten gibt.“ Sie sorgt sich um ihre Familie: „In der ganzen Ukraine ist Krieg, man ist nirgendwo mehr sicher.“ Ihre Verwandten hätten schon von vielen Explosionen durch Bomben- und Raketeneinschläge berichtet. Um sich zu schützen, halten sie sich im Keller oder in unterirdischen Erdmieten außerhalb der Häuser auf, in denen normalerweise Kartoffeln gelagert werden. Und auch sonst würden sie sich kaum noch herauswagen.

Fliehen möchte von ihren Verwandten niemand, auch weil die Männer an der Grenze in die Armee eingezogen werden, erklärt Elena Hildebrand: „Es ist natürlich schwierig, seine Familie zu verlassen.“ Der Mann ihrer Nichte müsse sich außerdem um seine schwerkranke Mutter kümmern.

Inspiration aus Oldenburg

Es sei ein gutes Gefühl, dass die Welt die Ukraine unterstütze, sagt Elena Hildebrand, die sich „Nonstop“ über die Video-Plattform Youtube auf dem Laufenden hält. Sie selbst möchte aber auch dazu beitragen, sagt die Ukrainerin. Vor vielen Jahren habe sie bereits humanitäre Unterstützung für die russische Stadt Woronesch organisiert.

Nachdem ihre Online-Suche nach Initiativen aus Jever erfolglos geblieben war, habe eine Freundin sie auf die Hilfsorganisation „Oldenburg hilft der Ukraine“ hingewiesen. „Wir haben dann ein bisschen rumgegoogelt, sind dabei auf den NWZ-Artikel dazu gestoßen und direkt hingefahren“, sagt Elenas Ehemann Holger Hildebrand.

Nun sei die Überlegung, in Jever bestenfalls selbst eine solche Gruppe zu gründen oder ein Ableger der Oldenburger Initiative zu werden. „Man muss schnell was tun“, sagt Elena Hildebrand.

Glaube an Versöhnung

Trotz des Angriffs glaubt Elena Hildebrand an eine Versöhnung zwischen dem ukrainischen und dem russischen Volk, sollte der Krieg einigermaßen glimpflich ausgehen – auch wenn bei denen, die beispielsweise einen Verwandten durch den Krieg verlieren, etwas hängen bleiben könne: „Wir wollen nur, dass sie weg gehen und uns in Ruhe lassen.“

Für den Krieg seien lediglich der „geistig kranke Putin“ und seine Regierung verantwortlich, deren Propaganda in den russischen Medien „lächerlich“ sei. Das zeige sich auch an den Demonstranten in Russland, deren Mut Elena Hildebrand bewundert: „Wenn es irgendwo gefährlich ist, dann in Russland.“