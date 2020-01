Jeverland Wohl ein jeder hat sie sich schon mal gemacht – die guten Vorsätze zum Jahresbeginn. Endlich mit dem Rauchen aufhören. Mehr Zeit für die Familie haben. Weniger Alkohol trinken. Weniger Fleisch essen. Öfter aufs Auto verzichten und das Fahrrad nutzen. Überhaupt gesünder leben...

Ob die Anmeldung im Fitnessstudio, die man dann doch nach zwei motivierten Wochen wieder auf dem Sofa vergisst oder der Enthusiasmus, bis Ostern auf Zucker zu verzichten – wir alle haben es schon versucht, gebrochen oder erfolgreich gemeistert.

Auch 2020 gibt es Menschen die sich etwas vorgenommen haben. Doch sehen die Vorsätze nicht immer so klischeehaft aus, wie man denkt.

„Ich habe mir vorgenommen, meinen Selbstversorgergarten so auszuweiten, dass ich kein Gemüse mehr dazukaufen muss,“ erzählt Frauke Künstler aus dem Wangerland. Die 51-Jährige hat schon im vergangenen Jahr damit begonnen, einen Gemüsegarten anzulegen, um ihre Familie mit gesunden, schadstofffreien und auch plastikfreien Lebensmitteln zu versorgen. „Seit kurzem weiß ich auch, woher mein Enthusiasmus beim Gärtnern kommt“, erzählt Künstler. Sie habe geforscht, dass unter ihren Ahnen viele Bauern seien. Und so führt sie fort, was einst ihre Vorfahren praktiziert haben – die Familie mit eigenen Produkten zu ernähren.

Neben ausgefallenen Vorsätzen wie dem Gartenbau gibt es aber auch viele Menschen, die sich auf anderem Weg auf ihre Gesundheit konzentrieren. Rita Masemann wohnt mit ihrem Mann Heiner in Schortens und hat sich einen ganz konkreten Plan für 2020 gemacht. „Egal wie das Wetter auch sein mag, ich werde jeden Tag 30 Minuten nach draußen gehen“, betont die 64-Jährige. In Schortens findet sie dazu genug Möglichkeiten. Sie läuft gern in Ostiem oder im Huntsteert und am liebsten in Gesellschaft. „Ich gehe da gern mit“, erzählt Heiner Masemann: Er will nebenbei 2020 auch regelmäßiger im Wald sein – mit seiner Sportgruppe. Und er hat das Ziel, 2020 gesund zu bleiben. Und eins haben die beiden sich noch zusammen vorgenommen. „Wir wollen ganz viel in Gesellschaft sein, überall dabei“, erzählen sie und freuen sich auf die kommende Zeit. Bisher hat’s jedenfalls geklappt mit den guten Vorsätzen: die erste von 52 Wochen ist schon geschafft.

Neben die, die sich etwas vorgenommen und ein Ziel gesetzt haben, reihen sich jedoch immer mehr Menschen, die die Tradition der guten Vorsätze nicht mehr ausleben oder auch gar nicht kennen. „Ich habe mir darüber gar keine Gedanken gemacht“, erzählt der 13-jährige Jelko aus Jever. Er habe also gar keine guten Vorsätze für 2020, aber am Ende des Jahres würde er mal drüber nachdenken, sagt der Schüler.

Und so gibt es auch 2020 wieder viele motivierte Menschen, vermutlich auch viele neue Mitgliedschaften im Fitnessstudio, zuckerfreie Leute bis Ostern, aber auch ganz viele, die vielleicht auch einfach zufrieden sind mit sich und ihrem Leben.