Neue Kindergärten

Im Jeverland werden wieder mehr Kinder geboren – und weil sie Plätze in Kindergärten und Krippen brauchen, wird nun kräftig gebaut und umgebaut: Kaum war in Jever der neue Kindergarten Hammerschmidtstraße fertig, ging es schon mit dem Bau einer weiteren neuen Krippe am Blumenkohl los. In Sande steht 2018 der Umbau des Gemeindehauses Neustadtgödens in einen Kindergarten an, die Stadt Schortens baut den Standort Glarum aus. Und auf Wangerooge? Da geht es ebenfalls um den Neubau eines Kindergartens – und zwar in neuer Trägerschaft, nachdem die Kirche aussteigt.