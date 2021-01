Digitaler Jahresanfang im Jeverland: Statt Neujahrsempfänge gibt es Videos

BILD: archiv BILD: archiv

Wangerland – was wurde 2020 erreicht/nicht erreicht?

Straßenbau/Sanierungen: Der Wegebau sollte 2020 mit der Sanierung der schlechtesten Straßen in Angriff genommen werden. Im Frühjahr war mit dem Haushalt extra die Anhebung der Grundsteuern zur Finanzierung des Straßenbaus beschlossen worden: Die Grundsteuer A für landwirtschaftliche Flächen und B für bebaute Grundstücke sowie die Gewerbesteuer liegen nun bei 450 Prozent. Doch „corona-bedingt“ gab es dann doch nur kleine Reparaturarbeiten überall dort, wo Straßen überhaupt nicht mehr befahrbar waren.

Radweg Tidebahn: Das mehrfache Verschieben der Sanierung hat sich diesmal gelohnt: Das Land hat Fördermittel bewilligt, 2021 soll es losgehen. Das Fördervolumen beträgt 288 000 Euro.

Feuerwehren: Die Erweiterung/Modernisierung des Feuerwehrhauses Wiarden läuft – 2021 soll es fertig sein. Für das Feuerwehrgerätehaus Waddewarden sind die Planungen abgeschlossen und der Bauantrag ist gestellt. Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Hooksiel laufen die Planungen, das Land finanziert den Neubau am Hohen Weg mit 1 Million Euro mit. Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Hohenkirchen läuft die Standortsuche. Und für die Erweiterung der Feuerwehr Tettens wurde das Nachbargrundstück angekauft.

Baugebiete: Die Niedersächsische Landgesellschaft NLG hat mit dem 3. Bauabschnitt weitere Grundstücke am Wangermeer erschlossen. Der Verkauf läuft. Die NLG hat auch die Halbinsel im Wangermeer gekauft und wird dort Grundstücke vermarkten, die nahezu alle direkten Wasserzugang haben. Die Wohnungsbaugesellschaft Friesland hat mit der Bauvorbereitung für das Mehrfamilienhaus in Hohenkirchen begonnen. Die Grundstückserschließungsgesellschaft der Volksbank Jever GEV hat die Vermarktung der Neubaugebiete Hooksiel und an der Helmsteder Straße in Hohenkirchen gestartet.

Digitalisierung: Das Wangerland bietet an vielen Orten freies WLAN; aktuell wird das öffentliche WLAN-Netz in Horumersiel in Zusammenarbeit mit den Gewerbebetrieben ausgebaut. Die EU fördert ihn mit 20 000 Euro.

