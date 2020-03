Friesländer In Quarantäne Genommen: Corona-Virus ist im Jeverland angekommen

Jeverland Das Corona-Virus ist in Friesland angekommen: Zwei Friesländer, Mitglieder einer 22-köpfigen Reisegruppe, die Sonntagnacht aus dem Skiurlaub in einem Risikogebiet zurückgekehrt sind, sind direkt in Quarantäne genommen worden. Auch zwei Wilhelmshavener aus der Gruppe sind in Quarantäne.

Die Reisegruppe hatte sich noch vor der Rückfahrt bei den zuständigen Gesundheitsämtern gemeldet – alle Infizierten wurden direkt in Quarantäne genommen, ohne dass sie bei ihrer Ankunft Kontakt mit Dritten haben konnten. Auch bei den beiden Friesländern wurde das so gehandhabt, teilt der Landkreis Friesland mit.