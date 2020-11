Sammelplätze für Schnittgut

Jeverland Ab kommender Woche, 23. November, kann Ast- und Strauchschnitt im Jeverland wieder an verschiedenen Sammelplätzen abgegeben werden.

Je nach Gemeinde oder Stadt gibt es ein bis zwei Standorte, an denen der Ast- und Strauchwerk selbst angeliefert werden kann. An einem so genannten Presswagen können Privatpersonen bis zu zwei Kubikmeter loses Ast- und Strauchwerk abgeben.

Der Landkreis Friesland weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Säcke mit Holzhäcksel, Blätter, Gras etc. sowie Heckenschnitt und kleine Äste werden nicht angenommen werden. Termine und Orte in den jeweiligen Kommunen siehe unten (Infobox).

Mehr Infos: www.friesland.de/strauchwerk