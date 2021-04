Schwere Zeiten auch für die Catering-Betriebe

Jeverland Die geschlossenen Mensen in den Schulen bedeuten harte Zeiten für die Firmen, die vor allem Schulen und Kindertagesstätten mit Mahlzeiten versorgen. Eine davon ist das Unternehmen „Meerblick Gemeinschaftsverpflegung & Catering“ aus Wilhelmshaven, das unter anderem alle Schortenser Grundschulen, aber auch Schulen im Wangerland, in Sande und Friedeburg und in der Friesischen Wehde beliefert. „Meerblick“ macht 95 Prozent seines Gesamtumsatzes mit der Schul- und Kitaverpflegung. Davon ist mehr als die Hälfte nun weggebrochen, von den bisher 27 Mitarbeitern sind aktuell noch zwölf an Bord, sagt Inhaber René Wollering. Aktuell beliefere er nur noch Kitas und Krippen, die im März wieder den halbwegs regulären Betrieb aufgenommen haben. Wollering befürchtet, dass sich die Situation noch bis zum Sommer hinzieht und vielleicht sogar noch mal verschärft und er hofft, dass nach den Sommerferien wieder ein normaler Regelbetrieb stattfinden kann und er die Belieferung der Schulen wieder in bisherigem Umfang aufnehmen kann.

Meerblick beliefert Schulen und Kitas mit Vollwertmenüs, vegetarischen Menüs und Salat plus Obst und Dessert. Die Speisenauswahl ist die gleiche und so abwechslungsreich wie im Vollbetrieb, betont Wollering. Frühestens nach sechs Wochen sollen sich die Menüangebote wiederholen.

