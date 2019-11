Senioren: Vererben für guten Zweck

Jeverland Die Volksbank Jever bietet kommende Woche wieder ihre Informationsnachmittage für Senioren an. Das Thema lautet „Vererben für den guten Zweck“: Es ist gut zu wissen, wer später was bekommt. Sich zu Lebzeiten mit dem Tod zu beschäftigen, kostet Überwindung. Trotzdem ist wichtig, darüber nachzudenken, wem man all das, was man besitzt, einmal vererben will.

Die Termine sind:

• 7. November, Immobilien und Finanzzentrum Jever, Mühlenstraße

• 11. November, Bürgerhaus Schortens und Waddewarder Hof

• 12. November, Wilhelmshaven Antonslust

• 14. November, Leiners Landhotel Sande

Die Volksbank Jever wird bei den Infonachmittagen über die verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten des Vererbens informieren: Wie kann man eigene Projekte aus der Region unterstützen? Welche Unterschiede zwischen einer Stiftung und einer Zustiftung gibt es? Anhand von Praxisbeispielen der JaWir-Stiftungen werden die verschiedenen Voraussetzungen beleuchtet.

Musikalisch runden die „Sänger vom Schwarzen Brack“ aus Neustadtgödens die Nachmittage ab. Beginn ist jeweils 15 Uhr. Anmeldung ist erforderlich: Tel. 04461/ 9150, in allen Filialen der Volksbank Jever oder online unter