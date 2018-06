Ergebnisse 2018

568 Friesländer sind vom 1. bis 21. Mai 76 826 Kilometer geradelt.

Die meisten Radkilometer fuhren die Jeveraner: 194 Radler in 16 Teams haben 46 781 Kilometer zurückgelegt. 329 Teilnehmer stiegen in Schortens aufs Rad und radelten in sieben Teams 18 842 Kilometer. Im Wangerland gingen 14 Radler in vier Teams an den Start und radelten 5520 Kilometer.

Die übrigen 5685 Kilometer trugen Radler aus dem gesamten übrigen Landkreis Friesland zum Gesamtergebnis bei.

Platz 1 belegt das Team der Wind- und Wetterradler Jever mit 14 328 Kilometern, gefolgt von dem offenen Team Jever mit 10 181 Kilometern und dem Team Freesenstorm aus Schortens mit 5882 Kilometern.