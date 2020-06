Umwelt Aktiv: Einblicke in schöne Gärten am 20. und 21. Juni

Jeverland Ein Zuhause für Insekten und Igel, Zufluchtsort im stressigen Alltag oder Gestaltungsraum für Pflanzenliebhaber – jeder Gärtner setzt in seinem Garten andere Schwerpunkte. Was genau sich hinter Zäunen, Hecken und Häusern befindet, lässt sich oft nur erahnen.

Eine Gelegenheit einzutreten, bietet sich bei den am 20. und 21. Juni stattfindenden Tagen der offenen Gärten in Friesland. „Trotz der schwierigen Bedingungen in Corona-Zeiten, haben sich einige Gartenbesitzer bereit erklärt, ihren Garten im Rahmen dieser jährlichen öffentlichen Veranstaltung zu zeigen“, freut sich Ina Rosemeyer, Leiterin des Regionalen Umweltzentrums Schortens, das die Tag der offenen Gärten organisiert.

Natürlich sind dabei von Besuchern Abstände einzuhalten und teilweise auch eine Maske zu tragen. Wie im Restaurant müssen Kontaktdaten erhoben und drei Wochen aufbewahrt werden.

Zudem sollten sich Gartenfreunde für den Fall, dass der Besucherandrang hoch ist, auf Wartezeiten am Gartentor einstellen. Doch mit Sicherheit lohnt sich das für Rundgänge durch die liebevoll gestalteten Gärten; deren Besitzer freuen sich auf interessierte Gäste.