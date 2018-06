Jeverland Vielfältige, blühende Pflanzen kennenlernen, Unterschlupf für Tiere entdecken oder die Möglichkeit des Austauschs mit Gartenbesitzern nutzen: Im Rahmen von „umwelt aktiv“ des Regionalen Umweltzentrums finden am Samstag und Sonntag, 16. und 17. Juni wieder Tage der offenen Gärten im Jeverland statt. Am Samstag öffnen Gartenbesitzer von 14 bis 18 Uhr, am Sonntag von 11 bis 18 Uhr ihre interessanten und sehenswerten Gärten. Gartenfreunde sind eingeladen vorbeizuschauen.

„Für jeden Besucher ist etwas dabei. Von naturnah bis künstlerisch präsentieren sich die offenen Gärten mit ihren ganz eigenen Gestaltungsschwerpunkten“, freut sich Organisatorin Ina Rosemeyer vom RUZ Schortens. In einigen Gärten werden zudem Kuchen und Getränke angeboten.

Zu sehen sind Erlebnisgärten mit Teich, Kiesbeeten, Dekorativem aus Holz und Metall, ökologische Gärten mit historischen Elementen, Bauerngärten, Obst- und Gemüseanbau, Duftbeeten, Rosen, Streuobstwiesen, ganz kleine Gärten, Gärten nach Feng Shui und Staudengärten.

Interessierte können sich die Liste der beteiligten Gärten unter Tel. 04461/89 16 52 zusenden lassen.

Diese Gärten öffnen ihre Pforten Jever:

• Familie Bödeker, Cammannstraße 9.

• Kreative Freunde Ute Brok und Magdalene Lüken, Beethovenstraße 17+19. Schortens:

• Regionales Umweltzentrum , Ginsterweg 10 (nur Samstag)

• Familie Johannwille, Marienholzer Weg 4, Sillenstede.

• Familie Mertineit, Kreuzweg 167.

• Familie Atzesdorfer, Lübbenweg 8 (nur Sonntag). Wangerland:

• Familie Thiemann, Sillensteder Straße 7, Waddewarden

• Familie Gerken, Wayens 4, Oldorf (nur Sonntag).

• Familie Müller, Wayens 3, Oldorf (nur Sonntag). Sande:

• Familie Blisse, Interessengemeinschaft am Seedeich, Schaardeich, Umfangstraße, Eingang Ems-Jade-Kanal, Mariensiel. Weitere Umgebung:

• Familie Ammermann, Büppeler Weg 6, Varel (nur Sonntag)

• Familie Hinrichs, Strooter Weg 17, Friedeburg (nur Sonntag)

• Meding-Schimmelpenning, Am Teich 89, Zetel.

Liste der offenen Gärten auch unter www.ruz-schortens.de