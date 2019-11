Jeverland Würde man die rund 60 Millionen Opfer des Zweiten Weltkriegs jeweils in 50er-Reihen voreinander aufstellen, reichte die Reihe rund 1000 Kilometer einmal von Nord- nach Süddeutschland. So machte Wangerlands katholischer Pfarrer Lars Bratke bei der Gedenkfeier zum Volkstrauertag in Horumersiel die unfassbare Zahl der Kriegsopfer fassbar.

Wie in Horumersiel wurde zum Volkstrauertag mit Kranzniederlegungen der Toten der beiden Weltkriege und der Opfer von Gewalt und Krieg heute gedacht. In Schortens mahnte Bürgermeister Gerhard Böhling: „Deshalb ist es wichtig, dass wir heute einen starken Staat haben, der sich um die Anliegen der Schwächeren in der Gesellschaft kümmert. Dazu gehört, sichere Arbeitsplätze zu schaffen und den Menschen sozialen Rückhalt zu geben. Deswegen ist es gut, dass sich die große Koalition auf die Grundrente geeinigt hat und auch Mindestlöhne vorgegeben werden“, so Böhling.

Über die Begriffe Trauer, Gedenken, Denken, Hoffnung und Frieden trugen fünf Schülerinnen der IGS ihre eigenen Gedanken vor. Auch das Orchester der Schule begleitete die Feierstunde musikalisch.

In Jever formulierten stv. Landrat Reiner Tammen und Pastor Thorsten Harland einen Appell für ein friedliches und demokratisches Miteinander. „Beherzt eingreifen – das sagt sich so leicht“, sagte Tammen mit Blick auf den Anschlag auf die Synagoge Halle: „Wer hat den Mut, den rechten Hetzern entgegenzutreten?“ fragte er, und: „Volksverräter – ich dachte, dieser begriff hat sich 1945 erledigt.“ Bürgermeister Jan Edo Albers appellierte: „Der Blick auf die Millionen Toten soll uns zum ständigen Einsatz für die Demokratie mahnen. Jeder Einzelne ist gefragt, Aufzustehen für Frieden, Freiheit und Demokratie.“

Der CDU-Stadtverband Jever gedachte nachmittags auf dem Soldatenfriedhof in Jever der jeverschen Kriegstoten – darunter zahlreiche Zivilisten.

„Suche Frieden und jage ihm nach“ – diese Losung gab Pastorin Anna Bernau bei der Gedenkfeier in Hohenkirchen aus: Überall sei Krieg, doch wenn Frieden herrschen soll, dann müssten die Menschen im Kleinen damit beginnen.

Wie überall legten Abordnungen der Feuerwehren und der Bundeswehr gemeinsam mit den Bürgermeistern Kränze am Ehrenmal nieder.

Gleich zwei Kränze wurden in der Gemeinde Sande niedergelegt – einer am Ehrenmal im Ortskern als stilles Gedenken, ein zweiter am Ehrenmal in Gödens. Bürgermeister Stephan Eiklenborg und eine Abordnung der Feuerwehr trugen den Kranz auf das Gelände, auf dem sich sieben Interessierte versammelt hatten. Pastorin Katja Nolting-Möhlenbrock erinnerte an die Opfer von Krieg und Gewalt. Im Mittelpunkt ihrer Rede stand die Schwierigkeit von Versöhnung zwischen den Völkern. Dabei schlug sie einen Bogen vom Versailler Vertrag (1919) bis in die heutige Politik. Thomas Göken spielte dazu Melodien auf der Trompete.