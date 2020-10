Kehraus mit Big Easy in Sande

Lange nicht gehört... Corona ist schuld: Zum Kehraus im Sommergarten von „Mozart“ alias Wolfgang Gerhard, Gastgeber und Wirt der „scharfen Ecke“ in Sande, rocken Big Easy das Publikum. Am Samstag, 24. Oktober, bestreiten sie das vorerst letzte Konzert der Gaststätte „Zur Scharfen Ecke“. Die Band Big Easy mit Frontmann Claus Fischer (Bild) spielt Akustik-Rock-Pop-Cover und Rockballaden vom Feinsten. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Natürlich sind „Mozarts“ Hygienevorschriften einzuhalten – Mundschutz nicht vergessen und sitzen bleiben! Anmeldung ist wegen beschränkter Platzzahl zwingend erforderlich unter Tel. 04422/1473. „Es sind nur noch wenige Plätze frei“, kündigt Wolfgang Gerhard an.

BILD: