Kinder bauen Igeln ein Zuhause

Was 2018 erfolgreich begann, ist zum festen Programmteil des Vereins Tierschutz-Aktiv-Friesland geworden: Die Aktion „Kinder bauen Igelhäuschen". Mit diesem Projekt verbinden die Tierschützer zwei Anliegen: In den zumeist ordentlich aufgeräumten Gärten den Igeln eine Überwinterungshilfe anzubieten und Kinder schon früh für den Tierschutz zu gewinnen. Aktive des Vereins hatten auch in diesem Jahr im Hause Bürgener in Wiarden kindgerechte Arbeitsplätze und Bausätze vorbereitet. Sie übernahmen auch die Leitung des Arbeitseinsatzes. So entstanden die Igelhäuschen, die die Kinder mit nach Hause nehmen durften, um sie dort den Stacheltieren für die Winterruhe anzubieten. Am Beispiel einer „wilden Ecke" an geschützter Stelle in Bürgeners Garten lernten die Kinder, wie man die Überwinterungshilfe einrichtet und in eine igelgerechte Umgebung mit Laub und Strauchschnitt einfügt. Abgerundet wurde die Veranstaltung durch einen Besuch von „Igelmama" Beate Karolyi (oben rechts) von der Igelstation Accum. Sie brachte eines ihrer stachligen Pflegekinder mit und gab Hinweise für den Umgang mit diesen sympathischen Tieren. Die Aktion wird im nächsten Jahr fortgesetzt.