Wanderkino: Urgroß-Väter der Klamotte

Die Generation 50 plus wird sich erinnern: Als es nur drei TV-Programme und Sendeschluss gab, waren Dick und Doof wohl das Lustigste, was man als Kind zu sehen bekam. Dick und Doof alias Oliver Hardy und Stan Laurel hatten die beiden Initiatoren des Wanderkinos, Sebastian Pank und Tobias Rank, zwar nicht auf ihren 16-Millimeter-Filmrollen dabei, allerdings Streifen von Hal Coach, dem Laurel-und-Hardy-Regisseur. Trotz kleiner Regeneskapaden wurde es mit Einbruch der Dunkelheit vor dem Schloss ein vergnüglich-kurzweiliger und melancholischer Abend für etwa 60 bis 70 Nostalgiker. Auf dem Programm: Kurzfilme aus der Stummfilmzeit mit Stars wie Charlie Chaplin, Buster Keaton, Harry Langdon, Pat und Patachon und – ach ja, die gab’s ja auch noch – den kleinen Strolchen. Das Wanderkino gastierte im Rahmen des Programms „Mehr Menschlichkeit“ in Jever.

