Kirchturm funkt nun in 4 G

Ein Kran mit Arbeitsbühne vor der Kirche? Wird nun etwa Jevers Kirchturm desinfiziert? Nein, es geht um besseren Mobilfunk. Monteure haben am Mittwoch in 40 Metern Höhe die Antennen ausgetauscht. 3 G kam runter, 4 G kam rauf. Vier rund 1,50 Meter große Kästen wurden an allen vier Ecken des Kirchturms angebracht. Während vom vielfach leistungsstärkeren 5 G (das bisher nur in wenigen Großstädten verfügbar ist) vor allem die Industrie profitieren soll, wird der Mobilfunkstandard 4 G weiterhin für die private Nutzung optimiert.BILD: