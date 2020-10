Kita der Luftwaffe

Schlüsselübergabe von Oberstleutnant Karl-Friedrich Epler an Marion Wellnitz vom Verein Familien-Service Weser-Ems: Bereits am 4. Mai wurde die Großtagespflegestelle „Wattkieker“ des Familien-Service Weser-Ems auf dem Gelände der Wittmunder Richthofen-Kaserne eröffnet. Der Verein, der 1997 gegründet wurde, unterhält mittlerweile 25 Großtagespflegestellen im gesamten Nordwesten. Ziel des Vereines ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. In Wittmund können 10 Kleinkinder betreut werden. „Und schon wieder ein Schritt näher an Beruf und Familie“, zeigte sich auch Oberstleutnant Karl-Friedrich Eppler, derzeit als stellvertretender Kommodore des Richthofen-Geschwaders eingesetzt, hoch erfreut über die Großtagespflegestätte in der Kaserne.

