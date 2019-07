Klavier vierhändig

„Zwischen Traum und Rausch“: Unter diesem Motto steht der Klavierabend in der Reihe Schlosskonzerte in Jever. Am Mittwoch, 7. August, 20 Uhr, sind Daria Marshinina (Moskau) und Linda Leine (Riga) zu Gast im Audienzsaal. Ihr Programme zeichnet sich vor allem durch ihre Neugier auf Vielfalt aus: so treten sie solistisch, vierhändig und an zwei Klavieren auf. Und immer fließen auch ihre russischen bzw. lettischen Wurzeln mit ein. In Jever spielen die beiden Pianistinnen Werke von J. S. Bach und Franz Schubert über Fanny Hensel-Mendelssohn bis zu Richard Wagner – eine Zusammenstellung, die Abwechslung und Freude verspricht. Karten gibt es im Schlossmuseum Jever, Tel. 04461/969 350. Der Eintritt zum Konzert kostet für Erwachsene 18 Euro, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre sind frei. BILD: