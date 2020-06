Klosterpark: Gottesdienst der Jugend

Die Jugend der kath. Pfarrei St. Benedikt Jever-Schortens lädt am Sonntag, 28. Juni, um 18 Uhr Interessierte aller Altersgruppen und Konfessionen zum Jugend-Gottesdienst im Klosterpark ein. Die Gruppe von 16 EnJus – engagierte Jugendliche – hat sich „Vielfalt“ als Leitmotiv ausgesucht und Texte und Lieder zusammengestellt: Vielfalt im Glauben, Vielfalt der Hautfarben und Nationen, Vielfalt im Sinn von Toleranz und Respekt. Für den Gottesdienst hat Trisha Triebel ein Logo gezeichnet, das Vielfalt widerspiegelt: bunte Hände als stilisierte Blätter an einem mächtigen Baum. Anmeldung: Tel. 04461/ 3181, Mail an Pfarrbüro@St-Benedikt-Jever.de, über Instagram: #st.benedikt_jugend. BILD:

