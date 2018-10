Wunschseerosen in Rot, Gelb, Blau und Pink, Fackelleuchten und Kerzenschein: Der Horumersieler Kolk war am Samstag in romantisches Licht getaucht, unzählige Spaziergänger ließen sich von der zauberhaften Stimmung im kleinen Park rund um den See einfangen. Zum Glück hatte es aufgehört zu regnen – sonst wäre die ganze Mühe der Kolk-Nachbarschaft womöglich umsonst gewesen. „De Platters“ sorgten mit ihrer Musik zusätzlich für ein warmes Gefühl. BILDer:

