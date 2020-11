24 Texte zum Advent

Regine Kölpin, Autorin aus Neustadtgödens, und ihre Kollegin Gitta Edelmann aus Bonn haben gemeinsam ein Adventskalenderbuch im Coppenrath-Verlag herausgegeben. In „24 Wintergeschichten am Kamin“ lassen die beiden Autorinnen die Freude auf Weihnachten wachsen. Der Band ist sehr liebevoll mit ausklappbaren Seiten gearbeitet. Der Band enthält 24 Kurzgeschichten für Erwachsene. „Weihnachten ist die Zeit der kleinen Wunder – aber auch der kleinen Pannen, gerade weil alles so perfekt sein soll. Davon erzählen wir“, berichtet das Duo. Regine Kölpin/Gitta Edelmann, 24 Wintergeschichten am Kamin, ISBN 978-3-649-63497-3, 13 Euro.

