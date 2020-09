70 Mädchen und Jungen freuen sich nun auf ihre Konfirmation

Die ev. Kirchengemeinde Jever holt die im Frühjahr ausgefallenen Konfirmationen nach: Seit April warten rund 70 Jugendliche auf ihre Konfirmation. 18 Jungen und Mädchen wurden in vier Gruppen in Wiefels und Jever durch Diakon Fredo Eilts konfirmiert. Bei einer Aktion auf dem Kirchplatz haben sie selbst ihre Kreuze geschmiedet und ihre Konfikiste fertiggestellt. Am 12. und 13. September finden drei Konfirmationen mit Pastor Rüdiger Möllenberg und eine Konfirmation mit Pastorin Katrin Jansen in Cleverns statt. Am 26. und 27. September segnet Pastor Thorsten Harland nochmals drei Gruppen Konfirmanden ein. Die Konfirmationen sind geschlossene Gottesdienste mit Anmeldung. Als Ersatz für alle anderen Gemeindemitglieder findet jeden Sonntag um 17 Uhr ein Gottesdienst zusätzlich statt, darunter eine Kinderkirche mit Tauferinnerung am 20. September von 16 bis 18 Uhr in der Stadtkirche. „Die Konfirmationen haben Vorfahrt und erfordern von allen Beteiligten besondere Aufmerksamkeit, was Regeln und Absprachen betrifft. Eine echte, aber bewegende Herausforderung“, sagt Diakon Fredo Eilts.BILD: