Abend mit Syracrus

Mit Syracrus ins Wochenende: Am Freitag, 24. Juli, startet der erste Konzertblock der Reihe „Grünes Licht für Jever 2.0“ mit Oldies der 60er und 70er Jahre. Beginn ist um 20 Uhr auf dem Gelände neben Famila an der Mühlenstraße. Maike Theesfeld von der Tourist-Info hat ein Musikprogramm für den Sommer in Jever auf die Beine gestellt, bei dem alle Corona-Regeln eingehalten werden. Am Samstag, 25. Juli, geht es ab 20 Uhr weiter mit Soul und Discoclassics von Jay & Friends, am Sonntag, 26. Juli, spielen ab 11 Uhr die Katteker Jazzband und ab 17 Uhr Ain’t we sweet in der Reihe Swinging Lok. Karten gibt es für 10 Euro nur im Vorverkauf in der Tourist-Info im Graftenhaus und unter

