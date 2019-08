Accum Durchaus majestätisch erhebt sie sich als Mittelpunkt des Ortes über den Häusern Accums. Im Innern gibt sie sich bescheiden: Weiße Wände, Abendmahlstisch statt Schnitzaltar, keine bunten Fenster. Immerhin verleihen die ursprünglich von Arp Schnitger 1705 gebaute und von Orgelbauer Alfred Führer 1963 neu aufgebaute Orgel und das marmorne Grabmal des Häuptlings Tido von Knipens und Inhausen und seiner Gemahlin Eva von Renneberg dem Raum Glanz. 300 Jahre alt ist die Kirche in diesem Jahr. Und das feiert das ganze Dorf mit einer Festwoche.

Erwähnung im 8. Jh.

300 Jahre Kirche Accum Die Festwoche wird an diesem Freitag, 23. August, um 19.30 Uhr mit einem Orgelkonzert von Thomas Meyer-Bauer aus Varel fortgesetzt. Er spielt Orgelmusik aus drei Jahrhunderten. Um eine Kollekte für den Erhalt der Orgel wird gebeten. Am Sonntag, 25. August, beginnt um 9.30 ein Festgottesdienst unter dem Motto „Komm, bau ein Haus“. Danach feiert die Dorfgemeinschaft ihr Sommerfest. Rund ums Gemeindehaus gibt es Spielstationen und einen Bücher-Flohmarkt:

• 11.15 Uhr: Spielstart

• 12.30 Uhr, Häuser bauen aus Kartons

• 13.30 Uhr, Kinder malen die Kirche

• 14.30 Uhr, Kirchen-Erkundung mit Suchspiel

• 15 Uhr, Kirchenführung

• 15.30 Uhr, Spiele auf der Wiese

• 16.15 Uhr, offizieller Abschluss Der Jubiläumswein aus dem Weingut des Barons Frederik zu Knyphausen kann bei allen Veranstaltungen gekauft werden.

Mit zwei Festvorträgen von Prof. Dr. Antje Sander und Arno Randig eröffnete die Gemeinde am Mittwoch die Feierlichkeiten. Sander ordnete die Kirche in die Kirchengeschichte der Region ein. Dabei stellte sie heraus, dass Accum schon zu Zeiten des Heiligen Willehad, der im 8. Jahrhundert die Friesen christianisiert hat, erwähnt wurde. Sein Nachfolger Bischof Ansgar von Bremen ließ Geschichten aus seinem Leben aufschreiben und neben Hohenkirchen und Blexen ist dort auch Accum erwähnt.

Auch die Frage, warum Accum eine reformierte und keine lutherische Kirche hat, erklärte sie: Nach der Reformation bestimmten die Landesherren die Konfession. Und die Herrschaft zu Knyphausen, zu der Accum gehörte, entschied sich für die reformierte, wohl auch, um sich von den Machtansprüchen der umgebenden lutherischen Herrschaften abzusetzen.

Mit dem eigentlichen Bau der Kirche beschäftigte sich Arno Randig. Es müssen schlimme Zeiten gewesen sein zu Anfang des 18. Jahrhunderts: Missernten, Mäuseplagen und Krankheiten setzten den Menschen zu. Und dann kam 1717 die große Weihnachtflut, die unzählige Leben kostete und die Menschen in Not und Elend stürzte. Damals verstand man das als Strafe Gottes.

Brot und Arbeit gegeben

Dass es so schnell trotz großen Geldmangels zum Neubau der Kirche kam, könnte zwei Gründe gehabt haben: Es war ein gottgefälliges Werk, die alte baufällige Kirche durch eine neue zu ersetzen. Und Landesherr Graf Anton II. könnte ein Zeichen des Aufbruchs gesetzt haben und der Bevölkerung in Zeiten der Not Brot und Arbeit gegeben haben. Dafür spricht der schnelle Baubeginn.

Eine Frage konnte Arno Randig nach seiner Recherche klären. Der Baumeister der Kirche hieß Johan Domberg oder Domburg. Das war bislang unbekannt.

In einem Archiv hat Randig Dokumente gefunden, die besagen, dass Domberg von Bremen quasi für den Kirchenbau nach Accum „ausgeliehen“ wurde.