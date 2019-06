Accum Es müssen verheerende Zeiten gewesen sein an der friesischen Küste im Jahr der großen Weihnachtsflut 1717. „Nur“ 25 Menschen in Accum seien „jämmerlich ertrunken“, berichtet der damalige Pastor Gotthilf Treuer. Bis Jever und Wittmund drang das Wasser der Nordsee damals vor und kostete in anderen Orten noch deutlich mehr Leben als in Accum.

Auch die Kirche, die damals schon baufällig war, wurde in Mitleidenschaft gezogen. Und da ist es schon ein Zeichen des Aufbruchs, dass nur zwei Jahre nach der verheerenden Katastrophe die neue Kirche wenigsten im Rohbau fertiggestellt war. Möglich war das nur, weil der Landesherr Graf Anton II. zu Knyphausen den Neubau massiv unterstützte und mitfinanzierte.

Jetzt wird die nach außen schmucke, im Innern schlichte Kirche stolze 300 Jahre alt – und das soll natürlich gebührend gefeiert werden. Mit einer ganzen Jubiläumswoche wollen Pastor Christoph Felten und seine Helfer den Geburtstag ihrer Kirche feiern.

Den Auftakt macht ein historischer Vortrag über „Die Weihnachtsflut 1717, ihre Folgen für die Herrlichkeit Knyphausen und der Neubau der Accumer Kirche“ mit Prof. Dr. Antje Sander und Arno Randig am 21. August.

Am 23. August wird es ein Orgelkonzert mit Musik aus den letzten drei Jahrhunderten geben. Und am Sonntag, 25. August, wird mit einem Gottesdienst unter dem Motto „Komm, bau ein Haus“ das Sommerfest der Dorfgemeinschaft eröffnet, das auch ganz im Zeichen dieses Geburtstags gefeiert wird.

Da wird es viele Aktionen für Kinder geben. An die 100 Kartons haben die Helfer schon zusammengefaltet. Mit ihnen kann dann alles Mögliche nachgebaut werden, auch die Kirche. Für die Erwachsenen wird es einen Jubiläumswein aus dem Weingut Baron Knyphausen geben, den der Nachfahre des damaligen Landesherrn zur Verfügung gestellt hat.