Alone together – fünf Jazz-Profis jammen den Saal

Es war einfach schön – vom ersten Schnipsen bis zum Verklingen des letzten Besenstrichs auf dem Becken: Die Dozenten der 2. Jazzakademie an der Nordsee haben am Mittwochabend im Anton-Günther-Saal des Rathauses gejazzt und gejammt was das Zeug hielt – und sich ihr kaltes Bier zum Ende des Abends redlich verdient. Klaus Ignatzek (von links), Susanne Menzel, Sven Faller, Florian Trübsbach und Christian Schoenefeldt spielten Jazz-Standards, Seltenes und Eigenkompositionen und erhielten für ihre Soli jede Menge begeisterten Applaus. Großartig das treibende Saxofon von Florian Trübsbach, in das Sven Faller am Bass und Christian Schoenefeldt am Schlagzeug nur zu gern einfielen. Da hatte man durchaus einen Moment lang das Gefühl, dass Klaus Ignatzek am Flügel kurz nicht mehr mitkam. Doch der brillante Pianist revanchierte sich, legte los, dass es nur so flutschte und die Finger flogen – und seine Musiker-Kollegen schmunzelten. „Alone together“ – den mäßig erfolgreichen Popsong, der zum Jazz-Standard wurde und unter anderem von Dizzy Gillespie, Miles Davis und BILD: