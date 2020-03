Andacht mit Abstand

Die Alten- und Pflegeheime sind zurzeit verschlossen, Besuche nicht möglich. Auch die Kirchen müssen in Zeiten der Corona-Krise neue Wege finden und notgedrungen auf Abstand gehen, wo sie doch eigentlich auf die Menschen zugehen wollen. „Ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen“, sagte Pastor Stefan Grünefeld, der am Wochenende nicht im, sondern vor dem Seniorenwohnheim Azurit in Hooksiel eine Andacht hielt, musikalisch unterstützt von Axel Scholz am E-Piano. Die Bewohner nahmen von ihren Fenstern aus an der Andacht teil und sangen im strahlenden Sonnenschein. „Die Bewohner leiden sehr darunter, dass so vieles anders ist in dieser Zeit und ihre Angehörigen sie nicht besuchen können“, sagte Christiane Bremer von der Leitung des Azurit-Heims. Wenn irgendmöglich, soll auch am Ostersonntag mit den Senioren Gottesdienst gefeiert werden.

