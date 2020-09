Auftakt mit Brazzo Brazzone

Das Schortens-Festival 2020 startet: „Open-Air“ sind an diesem Freitag, 4. September, 20 Uhr, Brazzo Brazzone auf dem Bürgerhausplatz zu Gast. Die Italien-World-Brass-Band hatte ihren ersten viel zu kurzen Auftritt 2019 beim Neujahrsempfang – sie hat mit ihrer frechen Art und ihrem fetzigem Brass-Sound das Bürgerhaus zum Kochen gebracht. Ihr Repertoire reicht von Cover-Versionen großer Hits über eindrucksvollen Balkanjazz bis zu eigenen Kompositionen im Gewand feiner Balladen oder Latin-Grooves à la Brazzone Brass. Passend dazu erstrahlt das Bürgerhaus in grünem Licht. Karten gibt’s an der Abendkasse. BILD: