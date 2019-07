Berlin /Varel Auf Du und Du mit Ministern, Unternehmern und Prominenten aus Kunst und Kultur waren Varels Mühlenkönigin Nathalie Franz und Prinzessin Vanessa Frers am Montagabend beim Sommerfest des Landes Niedersachsen in Berlin. Ministerpräsident Stephan Weil hatte zu der Feier die Majestäten vom Jadebusen als Ehrengäste in die Landesvertretung Niedersachsen mit der staatstragenden Adresse In den Ministergärten 10 eingeladen.

„Das war ein tolles Erlebnis und ein ganz besonderes Gefühl, weil die wichtigsten Menschen aus Niedersachsen dort waren“, sagte Prinzessin Vanessa I., die den Aufenthalt im Garten der Niedersächsischen Vertretung von der ersten bis zur letzten Minute genoss. „Und wir als normale Leute waren mittendrin.“

An Pfingsten war sie und Mühlenkönigin Nathalie I. während des Mühlenfestes zu Varels neuen Botschaftern gekürt worden. Und die Stadt vertraten die beiden jungen Frauen auch in Berlin. „Wir haben uns an allen Ständen, die im Garten waren, umgesehen“, berichtete Vanessa.

Einer der Höhepunkte war das Treffen mit Niedersachsen Ministerpräsidenten Stephan Weil. Zu einem kurzen Plausch kam es allerdings nicht. „Dafür hat uns Niedersachsen Umweltminister Olaf Lies empfangen“, sagte Vanessa Frers. Und dieser kannte die Majestäten schon, denn er krönte sie vor knapp fünf Wochen in Varel.

Insgesamt nahmen 17 Königshäuser aus Niedersachsen an dem Sommerfest teil. „Einige kannten wir bereits, wie zum Beispiel die Blütenkönigin Louisa, einige lernten wir neu kennen, wie die Eisprinzessin aus Adendorf“, sagte Vanessa I.

Gemeinsam mit Nathalie Franz war sie bereits am Sonntag nach Berlin gereist, am Dienstag ging es mit dem Mühlenauto, das das Ford-Autohaus Tönjes aus Varel für ein Jahr zur Verfügung stellt, zurück. „Wir haben uns alle Sehenswürdigkeiten angeschaut. Es war toll.“

