Laternenlauf durch Borgstede

Borgstede /Winkelsheide Der traditionelle Laternenumzug in Borgstede findet statt am Freitag, 11. Oktober. Beginn ist um 19 Uhr beim Feuerwehr-Gerätehaus an der Ziegelstraße 1 a. Musikalisch begleitet wird der Tross vom Fanfarenzug „Vorwärts“ Langendamm. Nach dem Umzug können sich alle Teilnehmer bei Bratwurst und Getränken stärken. Anschließend gibt es noch ein Feuerwerk.

Der Laternenumzug wird in diesem Jahr erstmals von der Freiwilligen Feuerwehr Borgstede-Winkelsheide ausgerichtet. „Alle sind herzlich eingeladen“, sagt Ortsbrandmeister Michael Asseln. Die Kameraden haben die Aufgabe von der Dorfgemeinschaft Borgstede/Winkelsheide übernommen. Diese hatte sich Anfang des Jahres aufgelöst. Der Grund dafür: Das Interesse an der 1997 als Nachfolger des Familienvereins gegründeten Gemeinschaft hatte deutlich abgenommen. Es hatten sich zudem keine neuen Kandidaten für den Vorstand gefunden.