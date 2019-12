Büppel Viele Menschen haben Vorstellungen von der Weihnachtsgeschichte, die nicht ganz der wahren Geschichte entsprechen. Mit diesen „Gerüchten“ beschäftigt sich das Krippenspiel „Christkind, Nikolaus und Weihnachtsmann in Betlehem“, das am Heiligabend im Gemeindehaus Arche in Büppel um 13.30 und 15 Uhr bei der Familienchristvesper aufgeführt wird.

Darin werden Großeltern von ihren Enkelkindern gefragt, warum sie fünf unterschiedliche Weihnachtsmänner gesehen haben, obwohl es doch nur einen Weihnachtsmann geben soll. Daher fängt die Oma an, die Weihnachtsgeschichte zu erzählen. Dabei werden die Szenen mit den Hirten, den Heiligen Drei Königen bei König Herodes sowie Maria und Joseph im Stall im Wohnzimmer der Großeltern lebendig.

Aber nicht nur das: Weihnachtsmann, Nikolaus und Christkind stellen auf witzige Weise auch Dinge richtig, die Oma und vor allem Opa nicht ganz wahrheitsgetreu erzählen oder vergessen haben. „Am Ende verstehen die Enkel auf diese Weise, dass alle Menschen zusammengehören und das Christkind der Retter der Welt ist“, sagt Luisa Böhmen.

Mit Unterstützung der Mütter Susanne Fröhlich, Claudia Gerdes, Sylvia Härig, Maren Gutzat, Angela Blum, Daniela Hauck und Maren Fels hat die Vikarin seit Ende November zusammen mit den Kindern der evangelischen Kirchengemeinde fünf Mal geprobt, damit an Heiligabend auch alles klappt.

Nervös sind die Kinder noch nicht. Auch Ben, der den Balthasar spielt und das erste Mal beim Krippenspiel mitmacht, ist noch gelassen. „Das wird sich aber bestimmt noch ändern“, sagt er. Florentine ist schon zum fünften Mal dabei. Obwohl es für sie also mittlerweile Routine ist, werde sie trotzdem aufgeregt sein. „Schließlich ist es ja zum ersten Mal dieses Krippenspiel“, sagt sie.

Zu Hause wurden zwar bei beiden schon Weihnachtsbäume besorgt und Florentines Familie besitzt sogar eine Krippe, die jedes Jahr aufgestellt wird.

Neben den Familienchristvespern mit Krippenspiel findet in der Arche am Heiligabend auch noch eine weitere Christvesper statt: Um 17 Uhr wird diese vom Arche-Chor begleitet.