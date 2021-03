Abschied von Jörg Zimmermann: Letzte Sander Predigt vor der Autobahn

Cäciliengroden Es war seine „letzte Predigt vor der Autobahn“: Cäciliengrodens Pastor Jörg Zimmermann wurde am Sonntagnachmittag mit einem Gottesdienst von knapp 50 Gemeindemitgliedern und Gästen verabschiedet – danach ging es für Zimmermann und seine Frau Ute Zimmermann-Thiel direkt auf die Autobahn Richtung Neuss, wo er am 1. April eine neue Stelle antritt.

Zuvor mahnte der Pastor, ihr christliches Profil mehr zu schärfen: Bei Kaffeetafeln, Kinder- und Jugendtreffs und selbst im Gemeindekirchenrat gerate allzu oft das, „was Kirche als Zentrum ausmacht, aus dem Fokus“.

Live übertragen

Der Abschiedsgottesdienst unter Corona-Bedingungen mit Katja Nolting-Möhlenbrock, Kreispfarrer Christian Scheuer sowie Musik von Elena Merker und Michel Theilen wurde auch in den Gemeindesaal und live auf Instagram übertragen. Beim anschließenden Empfang wurde es dann emotional – deutlich wurde, dass Zimmermann von vielen sehr geschätzt wird.

Kreispfarrer Scheuer umriss noch mal die schwierige Situation, in der Zimmermann nach Sande gekommen war: desolate Finanzen und personeller Engpass prägen die ev. Gemeinde Sande. „Pastor Zimmermann hat sich allem schonungslos gestellt“, erklärte Scheuer. Dabei sei er „kein betulicher Typ, sondern ein Mann Gottes im Vollblutmodus“, offen für Neues, offensiv, ein Brückenbauer mit großer Freude an der Verkündigung und ein Teamplayer. Er habe maßgeblichen Anteil daran, dass die Kirchengemeinde mit ihren beiden Standorten in Sande und Cäciliengroden zusammengewachsen sei, würdigte ihn Scheuer. Dennoch seien Zimmermann von einigen immer wieder Steine in den Weg gelegt worden, so dass er sich entschloss, Sande zu verlassen.

Worte des Dankes und der Anerkennung gab es unter anderem von der Evangelischen Familienbildungsstätte, der Ökumene, Schulen und Kindertagesstätten – ein Zeichen dafür, dass Zimmermann in den viereinhalb Jahren seines Wirkens ein Netzwerk aufgebaut und viele Kooperationen auf den Weg gebracht hat.

„Werden Sie vermissen“

Bürgermeister Stephan Eiklenborg nannte Zimmermann aufrichtig, zupackend, zielorientiert, kritisch, konstruktiv und klar. „Ich werde Sie vermissen – und damit spreche ich wohl für viele“, erklärte er.

Astrid Kasjens, Gertrud und Thomas Wolters (Gemeindekirchenrat) übergaben viele Geschenke aus der Gemeinde. Beide waren sehr gerührt, es dauerte einige Minuten, bis es Zimmermann gelang, seinen Dank zu formulieren.