Cäciliengroden Dem Esel fehlt ein Ohr. Es ist ihm in Berlin abhanden gekommen als Kinder gemeinsam mit Frank Klimmeck, Pastor i. R. aus Cäciliengroden, die Skulptur des polnischen Holzbildhauers Roman ŚSledz aus der Luftpolsterfolie wickeln wollten. „Die Warschauer haben sie so gut und fest eingepackt, da ist das Ohr beim Auspackversuch tatsächlich abgebrochen“, erzählt er. Allerdings sei das kein Drama, denn es werde von einem Experten wieder angeleimt.

Öffnungszeiten Die Ausstellung geht bis zum 6. Oktober und ist montags, mittwochs und freitags von 9.30 bis 12 Uhr sowie nach Vereinbarung unter Tel. 04422/1438 geöffnet.

„Sowas kann passieren, wenn eine Ausstellung mit Skulpturen auf Reisen geht“, sagt er. Insgesamt 142 Skulpturen und Skulpturengruppen zur Geschichte Jesu und seiner Passion von Roman Sledz zeigt die Wanderausstellung, die nun auch Station in Cäciliengroden macht. Zuvor war sie in der Evangelischen Kirchengemeinde Berlin-Nikolasee und davor in Warschau zu sehen.

Klimmeck ist seit Jahrzehnten fasziniert von den Arbeiten des polnischen Schnitzers. Aufmerksam wurde er auf ihn beim Kirchentag in Frankfurt 1986/87. Seitdem hat Klimmeck viele seine Skulpturen und Skulpturengruppen erworben. Inzwischen hat er seine Sammlung als Schenkung an das Westfälische Museum für religiöse Kultur „Religio“ in Telgte abgegeben. Und einige dieser Skulpturen sind nun Teil der Wanderausstellung, die an verschiedenen Orten in Polen und Deutschland zu sehen ist. Sie zeigt Skulpturen und Skulpturenensembles zu Motiven des Neuen Testaments aus den Jahren 1986 bis 1995. Klimmeck hat sie aus verschiedenen Sammlungen zusammengetragen.

In der Christuskirche in Cäciliengroden stehen allerdings schon seit Jahren Skulpturen von Sledz. Es handelt sich um eine achtteilige Installation des Kreuzwegs und um ein Krippenensemble, das stets zur Weihnachtszeit aufgebaut wird.

Nun wird die Wanderausstellung den Blick auf den Volkskünstler und seine Werke erweitern – „weil die Skulpturen, die immer in der Christuskirche stehen, nun im Kontext seiner anderen Werke zu sehen sein werden“, sagt Pastor Jörg Zimmermann.

Eröffnet wird die Ausstellung am Sonntag, 16. September, um 18 Uhr in der Christuskirche, anschließend geht es in das evangelische Gemeindehaus „Die Brücke“. Auch dort werden Skulpturen von Sledz zu sehen sein. Einige werden durch biblische Texte ergänzt.

Roman Sledz selbst wird nicht zur Ausstellungseröffnung kommen. „Er lebt sehr zurückgezogen in seinem polnischen Dorf“, sagt Klimmeck, der Sledz schon mehrere Male besucht hat. „Selbst ich habe ihn nie schnitzen sehen“, erzählt er. Tatsächlich war der polnische Volkskünstler, dessen Arbeiten in Polen in jedem volkskundlichen Museum zu sehen sind und die sich in den Galerien in Warschau gut verkaufen, bereits zweimal in Cäciliengroden. Diesmal – Sledz feierte in diesem Jahr seinen 70. Geburtstag – hat er aber abgesagt. „Alleine wollte er den weiten Weg nicht auf sich nehmen“, sagt Klimmeck.

Allerdings hat der Niedersächsische Minister für Wissenschaft und Kultur Björn Thümler (CDU) zugesagt. Er wird auch ein Grußwort sprechen. Pastor i. R. Frank Klimmeck wird in die Ausstellung einführen.

Gefördert wurde diese übrigens von der EWE-Stiftung, der VR-Stiftung, der Oldenburgischen Landschaft, der Oldenburgischen Bibelgesellschaft, der Hofmann-Förderstiftung, der Deutschen Bibelgesellschaft, vom Museum Religio und von Kirche&Kunst St. Matthäus. Maßgeblich beteiligt an der Förderung ist auch die Akademie Dangast.

Zudem wird sich der Themengottesdienst am Sonntag, 23. September, mit der Ausstellung beschäftigen.