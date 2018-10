Cäciliengroden Liedermacher-Pop, Sehnsuchtsballaden, Schunkel-Blues und eigenwillig-schön interpretierte Klassiker aus Rock und Pop: Die „Söhne des Nordens“ haben mit einem großartigen, kurzweiligen und lange beklatschten Auftritt am Mittwoch die Reihe „Cultura Cäciliengroden“ eröffnet.

Die „Söhne des Nordens“ – vom Alter her eher die Väter oder sogar Großväter des Nordens – kommen allesamt aus Wittmund und Aurich und machen handgemachte Musik und jede Menge Spaß. Musikalisch geht es auf der „Route 66“ „über sieben Brücken“ in die „Penny Lane“. Auch Klaus Hoffmann und Herman van Veen dürfen mitkommen.

Zwischen den handverlesen Songs gibt’s zum Vergnügen des zahlenmäßig ausbaufähigen Publikums kleine Anekdoten aus dem Alltag, aus vorlautem Kindermund oder nette Gehässigkeiten unter Musikerkollegen.

Auch handwerklich boten die „Söhne“ viel Feinkost fürs Ohr: Jens Meints bedient Bass und Besenschlagzeug durchaus schon mal gleichzeitig, Holger Billker sorgt am Akkordeon für ganz neue Töne bekannter Songs.

„Cultura“ – die von der Gemeinde Sande veranstaltete Reihe – fand bisher in Neustadtgödens statt. Dort wird das Gemeindehaus umgebaut und steht als Veranstaltungsort nicht mehr zur Verfügung. Also wird nun im Dorfgemeinschaftshaus Cäciliengroden gespielt. Dort finden auch die nächsten Konzerte und Theaterabende der diesjährigen Reihe statt, das nächste bereits am Donnerstag, 25. Oktober. Dann reitet um 16 Uhr „Ein Ritter ohne Furcht und Tadel“ nach Cäci. Karten für das Kindertheater gibt’s für sechs Euro im Rathaus und der Gemeindebücherei.

Video